Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le président français Emmanuel Macron. Photo : VNA

Paris, 5 novembre (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu une entrevue, le 4 novembre à midi (heure locale) à Paris, avec le président français Emmanuel Macron et a assisté au banquet en l’honneur de sa visite officielle en France au palais présidentiel.

Lors de la rencontre, le président Emmanuel Macron a salué la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh en République française lors de son premier voyage en Europe en qualité de Premier ministre, ainsi que la position et le rôle du Vietnam dans la région, en souhaitant approfondir le partenariat stratégique Vietnam - France.

Le président a remercié le gouvernement et le peuple vietnamiens pour leur soutien des masques médicaux pour les habitants français dans le contexte de l'épidémie de COVID-19 en 2020 et annoncé que la France apportera un soutien supplémentaire au Vietnam avec 400.000 doses de vaccins via les canaux bilatéraux et 970.000 doses de vaccins via le mécanisme COVAX, portant le nombre total de vaccins que la France a soutenus au Vietnam à plus de 2 millions de doses, démontrant l'esprit de coopération et d’entraide pour vaincre l'épidémie.

Photo . VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a remercié le gouvernement et le peuple français pour leur soutien des vaccins et équipements médicaux, contribuant efficacement à la lutte contre l'épidémie au Vietnam. Il a espéré que la France continuerait à soutenir les équipements médicaux, à transférer la technologie pour produire des médicaments pour traiter le COVID-19 et à aider à améliorer les capacités médicales du Vietnam.

Pour célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et le 10e anniversaire de l'établissement du partenariat stratégique Vietnam - France en 2023, les deux dirigeants ont convenu d'élaborer conjointement un plan annuel avec des tâches spécifiques pour approfondir davantage la relation de partenariat stratégique bilatéral.

Ils ont hautement apprécié la coopération efficace entre les deux pays dans les domaines de la politique, de la diplomatie, de l'économie, de la sécurité et de la défense, de la culture, de la santé, des sciences, de l'éducation et de la formation, du droit et de la justice, de la coopération décentralisée. La France est prête à se coordonner avec le Vietnam pour préparer la 12e Conférence de coopération décentralisée Vietnam-France à Hanoï d’ici la fin 2022.

Les deux dirigeants ont souligné la nécessité de renforcer davantage les piliers de la coopération économique, commerciale et d'investissement dans le partenariat stratégique Vietnam-France, et ont convenu d'orientations et de mesures de coopération dans les temps à venir afin de créer des conditions plus favorables aux échanges commerciaux bilatéraux pour aider les entreprises et les marchandises des deux pays à pénétrer leurs marchés respectifs.

Ils ont convenu de promouvoir des projets de coopération dans des domaines clés tels que les transports, les infrastructures, l'agriculture, l'environnement, l'énergie et l'aéronautique et l'espace, la haute technologie, l’énergie propre, l’agriculture biologique, la technologie numérique...

Le président français a apprécié la coopération dans les échanges culturels entre les deux pays comme un point positif dans les relations bilatérales et souligné le rôle important des centres culturels des deux pays au Vietnam et en France, souhaitant que les deux parties continuent à créer des conditions favorables aux activités de l’Institut français de Hanoi - L’Espace au Vietnam ainsi que du Centre culturel vietnamien en France.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a hautement salué le programme d'enseignement du français et en français au Vietnam, souhaitant que la France crée des conditions plus favorables aux élèves et étudiants pour échanger, étudier et faire des recherches en France, augmenter le nombre de bourses et promouvoir le soutien à la formation des cadres dans l'administration publique au Vietnam.

Le chef du gouvernement vietnamien a hautement apprécié la coordination de la France dans les forums multilatéraux, espérant que la France servira de passerelle pour renforcer davantage les relations entre le Vietnam ainsi que l'ASEAN et l'UE, en particulier lorsque la France se prépare à assumer la présidence de l'Union européenne (UE) en janvier 2022.

Les deux parties ont convenu de mettre en œuvre activement et d'utiliser efficacement l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) et d'accélérer le processus de ratification de l'accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA), créant une force motrice de coopération économique, commerciale et d'investissement entre le Vietnam, la France et l'UE.

Le président Emmanuel Macron a déclaré que la France était prête à dynamiser sa coopération dans le développement d'une pêche durable avec le Vietnam et s'est engagée à exhorter la Commission européenne (CE) à retirer bientôt l'avertissement de "carton jaune" pour les fruits de mer vietnamiens.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a espéré que les pays développés, dont la France, continueront à soutenir le Vietnam dans la mise en œuvre des mécanismes de l'Accord de Paris, pour parvenir à un niveau zéro d'émission nette de gaz à effet de serre à l'horizon 2050.

Les deux dirigeants ont également échangé leurs points de vue sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Dans la stratégie indo-pacifique, le président Emmanuel Macron a hautement apprécié le rôle central de l'ASEAN, assurant la sécurité, la sûreté, la liberté de navigation maritime et aérienne. Il a également souligné son soutien au règlement des différendsen voie pacifique, sur la base du droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) de 1982, notamment dans la question en Mer Orientale.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a hautement apprécié le rôle et la position de la France au sein de l'UE ainsi que sur la scène internationale et salué les pays, dont la France pour assurer leur rôle responsable, contribuant à la paix, à la stabilité et à la prospérité commune dans la région.

A l’issue de l’entrevue, les deux dirigeants ont donné une Déclaration commune à l'occasion de la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh en France pour approfondir le partenariat stratégique bilatéral.

A cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a transmis l’invitation du secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong et du président Nguyen Xuan Phuc au président Emmanuel Macron à se rendre au Vietnam. L’invitation a été acceptée avec plaisir. - VNA