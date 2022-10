Le président du Sénat du Cambodge Samdech Say Chhum et des responsables de l'Union des femmes vietnamiennes. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le président du Sénat du Cambodge Samdech Say Chhum, en visite officielle au Vietnam, a travaillé le 25 octobre à Hanoï avec la présidente de l'Union des femmes vietnamiennes Ha Thi Nga.

Elle a félicité le Cambodge pour avoir organisé avec succès les élections du conseil des communes et des quartiers et le deuxième Sommet des femmes leaders de l'ASEAN, le 12 octobre 2022.

Samdech Say Chhum a souligné que le Sénat cambodgien soutenait et encourageait toujours le gouvernement cambodgien à mettre en œuvre les documents et accords signés avec le Vietnam. Les problèmes qui se posent sont toujours résolus sur la base de la loi et de l'amitié entre le Cambodge et le Vietnam.

Ha Thi Nga a souhaité que le président du Sénat cambodgien continue à soutenir les échanges et la coopération entre les femmes parlementaires et les femmes leaders des deux pays, les échanges et la coopération entre les deux unions des femmes et d'autres initiatives de développement des femmes, en particulier celles dans les zones frontalières.

Elle a affirmé que l'Union des femmes vietnamiennes était prête à accueillir des femmes parlementaires et dirigeantes cambodgiennes venues au Vietnam pour visiter et partager des expériences sur des questions d'intérêt commun.

Le président du Sénat du Cambodge Samdech Say Chhum et Nguyen Thi Thanh, présidente de la Commission des affaires des députés du Comité permanent de l'Assemblée nationale du Vietnam. Photo : VNA





Le même jour, le dirigeant cambodgien a reçu une délégation de l'Association d'amitié Vietnam – Cambodge, dirigée par Mme Nguyen Thi Thanh, présidente de la Commission des affaires des députés du Comité permanent de l'Assemblée nationale du Vietnam.

Elle a souhaité que Samdech Say Chhum, dans son poste, continue à prêter attention à la direction et à la création de conditions favorables pour que les deux associations d'amitié se coordonnent dans l'organisation de leurs activités.



Samdech Say Chhum a promis de créer toutes les conditions favorables à la coopération entre les deux associations d'amitié. - VNA