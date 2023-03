Le président du Parquet populaire suprême, Le Minh Tri, répond aux questions. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 20 mars, le Comité permanent de l'Assemblée nationale a interrogé le président du Parquet populaire suprême, Le Minh Tri.



Les questions ont porté sur des solutions pour améliorer la qualité des poursuites et la supervision des activités judiciaires dans la résolution des affaires pénales, la supervision de l'exécution des jugements pénaux, civils et administratifs, le renforcement de l'examen et du règlement des rapports d'infractions et des dénonciations…



Répondant aux questions, le président du Parquet populaire suprême, Le Minh Tri, a déclaré que la lutte contre les décisions fausses et erronées et l'omission des criminels était la tâche politique la plus importante de son secteur. Il a ensuite souligné que les parquets populaires à tous les niveaux avaient activement et pleinement mis en œuvre leurs tâches, fonctions et responsabilités, minimisant ainsi l'omission des criminels, ajoutant que le taux de décisions fausses et erronées avait diminué d’année en année.



S’agissant de la lutte contre la corruption, Le Minh Tri a insisté sur la nécessité de perfectionner les institutions et les politiques, d’accroître la transparence du système de gestion étatique et sociale, l'efficacité et l'efficience de la réforme administrative…



Lors de la séance, le président du Parquet populaire suprême a également souligné les limites et faiblesses de son secteur et partagé ses difficultés. -VNA