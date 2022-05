Hanoi (VNA) – A l’invitation du président de l’Asemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê, le président du Parlement de Singapour Tan Chuan-Jin, son épouse et une délégation parlemntaire de Singapour effectueront du 18 au 20 mai au Vietnam, apprend-on d’un communiqué de la Commission des Relations extérieures de l’Assemblée nationale vietnamienne.

Singapour est le troisième plus grand investisseur au Vietnam, après le Japon et la République de Corée. Avec un capital cumulatif de 62,55 milliards de dollars pour plus de 2.600 projets dans 45 des 63 villes et provinces du Vietnam, Singapour est également le plus grand investisseur parmi les pays de l’ASEAN. La cité-Etat figure en outre parmi les plus grands partenaires commerciaux du Vietnam.

Les parcs industriels Vietnam-Singapour (VSIP) sont des projets exemplaires des relations bilatérales. Depuis la création du premier VSIP il y a 25 ans, 10 parcs ont été construits dans sept localités vietnamiennes, attirant 14 milliards de dollars d'investissements et créant plus de 270.000 emplois au Vietnam.

En 2023, Singapour et le Vietnam célébreront le cinquantenaire de leurs relations diplomatiques et les 10 ans de leur partenariat stratégique. - VNA