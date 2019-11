Le président du Majilis du Kazakhstan, Nurlan Nigmatulin. Photo: duma.gov.ru



Hanoï (VNA) - Une délégation du Majilis (Chambre basse du Parlement du Kazakhstan), conduite par son président Nurlan Nigmatulin, entame ce mercredi 13 novembre une visite officielle au Vietnam, sur invitation de la présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyen Thi Kim Ngan.



Le Kazakhstan et le Vietnam ont établi les relations diplomatiques bilatérales le 29 juin 1992. Les liens entre les deux pays se sont développés vigoureusement dans un esprit de respect et de confiance réciproques.



Les deux parties maintiennent des échanges de haut niveau et des contacts bilatéraux et jusqu’à présent, de nombreux accords-cadres de coopération ont été signés.



L’Accord de libre-échange Vietnam-Union économique eurasiatique (UEEA) comprenant la Russie, le Kazakhstan, la Biélorussie, l’Arménie et le Kirghizstan, a contribué à promouvoir la coopération économique entre les deux pays.



Entre janvier et août 2018, le commerce bilatéral s’est chiffré à 364,7 millions de dollars, dont 192,9 millions d’exportations du Kazakhstan. – VNA

