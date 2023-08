Le président du Conseil privé thaïlandais, Surayud Chulanont (droite) et l'ambassadeur vietnamien Phan Chi Thanh. Photo : VNA

Bangkok, 29 août (VNA) – Le président du Conseil privé thaïlandais, Surayud Chulanont, a reçu le 29 août l'ambassadeur vietnamien Phan Chi Thanh à Bangkok, lui témoignant sa haute appréciation et son soutien à l'amitié et au partenariat stratégique renforcé entre les deux pays.Rappelant sa visite au Vietnam en 2006 en tant que Premier ministre thaïlandais, Surayud Chulanont a exprimé sa joie des résultats de la coopération entre les deux pays, tant dans les secteurs bilatéraux que dans le cadre de l'ASEAN, au cours des dernières années.Les deux parties doivent continuer à renforcer leur coopération dans tous les domaines et accorder davantage d'attention aux liens culturels, à l'éducation et aux échanges entre les peuples, a-t-il recommandé.Le chef du Conseil privé a ajouté qu'il espère qu'ils se joindront aux pays voisins pour relier leurs routes le plus tôt possible afin de faciliter la mobilité, le tourisme et les connexions économiques dans la région.Pour sa part, Phan Chi Thanh a demandé à son hôte de transmettre ses remerciements au roi, au gouvernement et à la famille royale de Thaïlande pour leur soutien à l'amitié et à la coopération bilatérales, en particulier pour la fourniture de conditions permettant à la communauté vietnamienne du pays de vivre, de travailler et contribuer au développement socio-économique local et aux liens entre les deux parties.Il a souligné les relations florissantes dans tous les domaines, les liens économiques restant un point positif.Le gouvernement vietnamien souhaite également promouvoir davantage les liens culturels et éducatifs avec la Thaïlande, notamment l’enseignement et l’apprentissage des langues thaïlandaise et vietnamienne dans les pays respectifs, ainsi que l’augmentation des échanges d’étudiants.L'ambassadeur a souligné l'importance du projet de développement des élèves et des enseignants des écoles primaires au Vietnam, parrainé par la princesse thaïlandaise Maha Chakri Sirindhorn, ainsi que les prix de la princesse décernés aux enseignants ayant apporté une contribution substantielle à l'éducation et à la communauté. Il a appelé la famille royale de Thaïlande à continuer de soutenir et d'étendre le projet à davantage de localités vietnamiennes. - VNA