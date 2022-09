Vo Ngoc Thanh. Photo: NLD

Hanoï (VNA) – Le Premier ministre a promulgué le 15 septembre cinq décisions sur l’application de mesures disciplinaires à l’encontre de dirigeants et ancien dirigeant du Comité populaire de la province de Gia Lai en raison de violations dans leur travail.



Plus précisément, le Premier ministre a décidé de destituer Vo Ngoc Thanh du poste de président du Comité populaire provincial de Gia Lai pour le mandat 2021-2026. La décision prend effet à compter du 15 septembre 2022.



En outre, le Premier ministre a décidé de donner des avertissements à Do Tien Dong, vice-président permanent du Comité populaire provincial de Gia Lai pour le mandat 2021-2026; à Ho Phuoc Thanh, vice-président du Comité populaire provincial de Gia Lai pour le mandat 2021-2026; à Kpa Thuyen, vice-président du Comité populaire provincial de Gia Lai pour le mandat 2021-2026; ainsi qu’à Nguyen Duc Hoang, ancien vice-président du Comité populaire provincial de Gia Lai pour le mandat 2016-2021.



Auparavant, lors de sa 18 réunion tenue les 10 et 11 août, la Commission de contrôle du Comité central du Parti avait décidé des mesures disciplinaires à l’encontre de personnes ayant commis des violations concernant le projet de terrain de golf de Dak Doa dans la province de Gia Lai (Hauts Plateaux du Centre). Elle avait donné des avertissements à Do Tien Dong, Kpa Thuyen et Ho Phuoc Thanh, trois vice-présidents du Comité populaire provincial. Nguyen Duc Hoang, ancien vice-président du Comité populaire provincial, avait également reçu un avertissement.-VNA