Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Phan Van Mai (à droite) reçoit le président de Sierra Leone, Julius Maada Bio. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Phan Van Mai, qui a reçu le 19 mars le président de Sierra Leone, Julius Maada Bio, son épouse et une haute délégation l’accompagnant, a proposé de continuer à promouvoir le modèle de coopération Sud-Sud, dans l’intérêt commun ; d’établir des canaux de communication entre les agences en charge de l'agriculture des deux parties ; de renforcer ainsi les échanges.

En outre, Hô Chi Minh-Ville et la Sierra Leone peuvent échanger des expériences dans la gestion et l'exploitation du parc de haute technologie ; promouvoir les opportunités d'exportation de biens de consommation vers le marché de la Sierra Leone, a-t-il dit.

Il a souhaité voir le président et le gouvernement de la Sierra Leone créent des conditions favorables pour les entreprises vietnamiennes en général et celles de Hô Chi Minh-Ville en particulier afin de promouvoir leurs investissements et leurs affaires en Sierra Leone.

Il s’est engagé à créer toujours un environnement commercial favorable pour les investisseurs et les entreprises étrangers, y compris la Sierra Leone.

De son côté, le président Julius Maada Bio estime que la visite de la délégation sierra-léonaise au Vietnam marquera une nouvelle page dans les relations entre la Sierra Leone et le Vietnam et entre la Sierra Leone et Hô Chi Minh-Ville, en particulier.

Le président Julius Maada Bio a déclaré que la Sierra Leone et le Vietnam avaient un grand potentiel de coopération, en particulier dans les domaines du commerce, de l'investissement, de l'agriculture, les science et les technologies.

Dans les temps à venir, les deux parties continueront à renforcer les relations de coopération, à favoriser les opportunités d'investissement des entreprises des deux pays, contribuant ainsi au développement socio-économique, à l’approfondissement des relations entre les deux pays ces 40 dernières années, a-t-il dit.

La Sierra Leone est très intéressée par les techniques de production agricole, aquacole, rizicole et végétale du Vietnam. La Sierra Leone souhaite coopérer avec Hô Chi Minh-Ville sur l'application de la haute technologie dans l'agriculture et l'e-gouvernement, être soutenu par le Vietnam pour réduire l'écart de développement avec le monde, a-t-il souligné. -VNA