Hanoi (VNA) – Le président de la République Nguyên Xuân Phuc a demandé mardi 24 mai de clarifier davantage le point capital du projet de "Stratégie d’édification et du perfectionnement de l’État de droit socialiste du Vietnam jusqu’en 2030, et orientations à l’horizon 2045".

Le président de la République Nguyên Xuân Phuc s’exprimant lors de la réunion à Hanoi, le 24 mai. Photo : VNA

Le projet doit affirmer la direction du Parti, l’orientation socialiste, les droits souverains du peuple dans l’dification et le perfectionnement de l’État de droit socialiste du Vietnam, a-t-il déclaré lors d’une séance de travail avec la permanence de l’équipe de rédaction du projet.

Le chef de l’Etat qui est également chef du Comité central de pilotage de la construction du projet a demandé de renforcer l’information et la sensibilisation sous des formes plus riches et plus diversifiées telles que l’ouverture de pages spécialisées, de rubriques, la présentation du projet par des experts pour créer un consensus élevé sur l’importance du projet dans le système politique et la société.

Lors de la séance de travail, le chef adjoint de la Commission des affaires intérieures du Comité central du Parti, membre du Comité central de pilotage et chef de l’équipe de rédaction, Nguyên Thanh Hai, a rapporté des progrès accomplis depuis la 2e réunion du Comité central de pilotage de la réforme judiciaire.

En particulier, du 12 mai au 19 mai, six colloques à ce sujet ont été organisés sous la présidence du membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti, chef de la Commission des affaires intérieures du Comité central du Parti et chef adjoint permanent du Comité central de pilotage, Phan Dinh Trac.

Les colloques ont réuni plus de 180 experts, scientifiques et cadres ainsi que des membres de l’équipe de rédaction qui devront, sur la base des avis recueillis, peaufiner et soumettre le projet au Comité central de pilotage de la réforme judiciaire lors de sa 2e réunion prévue à la fin de ce mois-ci. – VNA