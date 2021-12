Hanoi (VNA) – Le président Nguyên Xuân Phuc a salué vendredi 31 décembre les réalisations du secteur des parquets populaires et l’a exhorté à faire valoir la responsabilité de son personnel dans la direction et l’exécution des tâches.

Le président Nguyên Xuân Phuc (1er rang, au centre) pose avec les délégués lors de la conférence-bilan du Parquet populaire suprême à Hanoi, le 31 décembre. Photo : VNA



Lors d’une conférence-bilan du Parquet populaire suprême pour examiner les performances de 2021 et définir les tâches en 2022, le chef de l’Etat a demandé de redoubler d’efforts pour renforcer la législation socialiste et garantir l’application de la justice.



Les efforts doivent contribuer à l’édification d’une société ordonnée, disciplinée et civilisée, et promouvoir la primauté du droit, contribuant à la bonne mise en œuvre du mécanisme de contrôle de l’administration publique, de prévention des abus de pouvoir.



Le président Nguyên Xuân Phuc a égalent exhorté à élever davantage l’efficacité du travail de prévention et de lutte contre la criminalité et d’autres actes répréhensifs, en premier lieu les crimes de corruption et économiques.

Il a souligné que le secteur des parquets populaires doit également minimiser les violations des lois et continuer à travailler en étroite collaboration avec les autorités en charge de la procédure pour construire et perfectionner les institutions. – VNA