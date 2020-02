Hanoi (VNA) - Le secrétaire général du Parti et président de la République, Nguyên Phu Trong, a demandé vendredi 7 février lors d’une réunion du sous-comité des documents du 13e Congrès national du Parti de continuer de peaufiner les documents avant de les soumettre au Bureau politique.

Le secrétaire général et président Nguyên Phu Trong s’exprime lors de la réunion du sous-comité des documents du 13e Congrès national du Parti, le 7 février à Hanoi. Photo : VNA

Le sous-comité s’est exprimé sur les projets de documents, qui seront soumis au Bureau politique pour examen et approbation et envoyés aux congrès du Parti à tous les niveaux pour en recueillir les avis et contributions selon le plan prévu.Le secrétaire général et président Nguyên Phu Trong a demandé au groupe de rédaction de continuer de promouvoir la démocratie, de faire grand cas des avis et contributions, de compléter et perfectionner les projets de documents.