Hanoi (VNA) – Le président de la République Vo Van Thuong a mis en avant lundi 27 mars à Hanoi la nécessité de construire un régime de procédure judiciaire dans lequel les activités juridictionnelles demeurent la mission centrale et les débats contradictoires constituent une percée.

Le président Vo Van Thuong s’exprimant devant la Commission des affaires du Parti et la direction de la Cour populaire suprême, à Hanoi, le 27 mars. Photo : VNA

S’adressant à une séance de travail avec la Commission des affaires du Parti et la direction de la Cour populaire suprême, l’organe juridictionnel le plus élevé du Vietnam, il a demandé de diriger la bonne mise en œuvre de la résolution du 13e Congrès national du Parti et des résolutions pertinentes du Comité central du Parti.

Il faut bien appliquer la résolution n°27-NQ/TW du Comité central du Parti du 9 novembre 2022 sur la poursuite de l’édification et du perfectionnement de l’Etat de droit socialiste du Vietnam dans la nouvelle période, a-t-il indiqué lors de la séance de travail à laquelle a assisté le membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et président de la Cour populaire suprême Nguyên Hoa Binh.

Le président Vo Van Thuong lors de la séance de travail avec la Commission des affaires du Parti et la direction de la Cour populaire suprême, à Hanoi, le 27 mars. Photo : VNA

L’accent est mis sur l’accélération de la réforme judiciaire, la garantie de l’indépendance des juridictions, dans la limite de leurs fonctions respectives. Lors du jugement des affaires, les juges et les assesseurs populaires sont indépendants et ne sont soumis qu’à la loi, a-t-il souligné.

Le chef de l’Etat a exhorté à construire un régime juridique professionnel, moderne, équitable, strict et intègre au service de la Patrie et du peuple, protégeant la justice, les droits de l’homme, les droits des citoyens, le régime socialiste, protégeant les intérêts de l’État, les droits et intérêts légitimes des organismes et des particuliers.

Le président Vo Van Thuong pose avec la Commission des affaires du Parti et la direction de la Cour populaire suprême, à Hanoi, le 27 mars. Photo : VNA

Il a demandé de garantir que les activités juridictionnelles doivent se dérouler de manière équitable, civilisée, dans la légalité, moderne, rigoureuse, facile d’accès, garantir et protéger les droits de l’homme, les droits des citoyens.

Selon un rapport communiqué lors de la séance de travail, ces dernières années, le nombre des affaires statuées par les juridictions a augmenté de 6% en moyenne annuelle. Il a augmenté de plus de 29.900 affaires sur un an, dont près de 89% ont été jugées conformément à la loi. – VNA