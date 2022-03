Le président Nguyen Xuan Phuc (à droite) rencontre le président de Sierra Leone, Julius Maada Bio, en marge du débat de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies, le 23 septembre 2021, à New York, aux États-Unis. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 14 mars, le président de Sierra Leone, Julius Maada Bio, et son épouse, sont arrivés à l'aéroport international de Noi Bai à Hanoï, entamant une visite officielle au Vietnam du 14 au 20 mars à l'invitation du président Nguyen Xuan Phuc et de son épouse.



Une cérémonie d’accueil a eu lieu à l’aéroport international de Noi Bai. La cérémonie d’accueil officielle se tiendra le 15 mars au Palais présidentiel. Le président Nguyen Xuan Phuc aura un entretien avec son homologue sierra-léonais, avant que les deux dirigeants assistent à la signature de documents de coopération entre les deux pays.



Le président de Sierra Leone aura également des entrevues avec le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue.



En outre, il ira rendre hommage au Président Ho Chi Minh en son mausolée et déposera des fleurs au Monument des Morts pour la Patrie. Il visitera également le Temple de la Littérature et l’Université FPT, assistera à un forum d’affaires et se rendra à Can Tho et Ho Chi Minh-Ville.



La visite officielle au Vietnam du président de Sierra Leone et de son épouse est la première activité d’échange de délégations de niveau de chef d’Etat entre les deux pays. Il s'agit d'une avancée dans le développement des relations entre les deux pays dans le contexte où les pays africains, dont la Sierra Leone, attachent une grande importance à l'établissement et au développement de leur coopération avec les pays de la région Asie-Pacifique. -VNA