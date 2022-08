Sauvetage réussi du groupe de 23 enseignants et élèves dans le district de Quê Son, province de Quang Nam. Photo: qtr.vn

Hanoï (VNA) – Le président Nguyên Xuân Phuc a félicité la section de lutte contre les incendies de la police de la province centrale de Quang Nam pour leurs efforts visant à sauver avec succès un groupe d'enseignants et d'étudiants qui se sont retrouvés bloqués au bord d'un ruisseau dans le district de Quê Son.

Dans sa lettre, le président a félicité l'équipe pour son ingéniosité, son esprit de décision, son courage et ses compétences en matière de sauvetage, affirmant que cet exploit a contribué à mettre en valeur l'image des policiers populaires qui sont toujours prêts à servir le peuple et ne craignent pas les difficultés et les dangers liés à la protection de la vie et des biens des habitants.



Il a exhorté chaque citoyen à améliorer activement son initiative en matière de prévention et de lutte contre des catastrophes naturelles et à faire face calmement aux incidents inattendus.



Le chef de l’État a également demandé aux localités d'intensifier les activités de communication et d'améliorer la capacité de prévention et de contrôle des catastrophes naturelles, de réponse aux incidents et de recherche et sauvetage.

Le 6 août à 15 h 58, après avoir reçu l'information qu'un groupe de 23 élèves et enseignants s'était retrouvé bloqué sur la rive du ruisseau Tiên dans la commune de Quê Hiêp du district de Quê Son, une équipe de pompiers et de secours de 15 membres se précipite vers le placer.

À 17 h 30 le même jour, la force avait mis en sécurité les élèves et les enseignants.- VNA