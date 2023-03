Hung Yên (VNA) - Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê, a effectué mardi 14 mars une visite de travail dans la province de Hung Yên (Nord).

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê (1er, à gauche) rend hommage à l’ancien secrétaire général du Parti, Nguyên Van Linh devant sa statue à Hung Yên. Photo: VNA



Dans la ville de Hung Yên, le chef du législatif et son entourage ont déposé des fleurs devant la statue de l’ancien secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Van Linh, l’excellent élève du président Hô Chi Minh et le premier secrétaire général du PCV dans la période de "dôi moi" (rénovation).



En visite dans la commune de Quang Lang du district d’An Thi, il a assisté à la cérémonie de mise en chantier du parc industriel n°5 de Hung Yên, qui couvre 192 hectares dans les communes de Xuân Truc et Quang Lang du district d’An Thi, et la commune de Nghia Dân du district de Kim Dông.



Le projet, le troisième IP construit au cours de la période 2020-2025, a un investissement total de 2,3 billions de dôngs (97,58 millions de dollars). Actuellement, le dégagement de terres pour le projet est pratiquement terminé.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê à la cérémonie de mise en chantier du parc industriel n°5 de Hung Yên. Photo: VNA



Hung Yên s’emploie à quadrupler l’envergure du projet de route reliant les autoroutes Hanoi-Hai Phong et Câu Gie-Ninh Binh, facilitant ainsi les déplacements et les activités commerciales, aidant à attirer davantage d’investisseurs dans la localité.



Au cours de son voyage de travail, le plus haut législateur a assisté à une cérémonie dans la commune de Long Hung du district de Van Giang pour célébrer la 77e Journée du sport au Vietnam (27 mars).



Il a également a visité l'Académie de football PVF, l'un des trois centres de formation des jeunes footballeurs qui ont a été classé trois étoiles, le classement le plus élevé, par la Confédération asiatique de football (AFC).

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam a été informé des opérations de l’installation. Il a remis des cadeaux aux officiels, experts, entraîneurs et stagiaires de l’Académie de football PVF et du club de Police de Hanoi FC.