Vuong Dinh Hue, membre du Bureau politique, président de l’Assemblée nationale, s'exprime lors de la séance de travail avec la permanence du Comité du Parti de Ben Tre. Photo: VNA



Ben Tre (VNA) – Vuong Dinh Hue, membre du Bureau politique, président de l’Assemblée nationale, a eu le 22 janvier à Ben Tre une séance de travail avec la permanence du Comité du Parti de cette province du Sud.

Les autorités locales lui ont présenté le développement socio-économique de leur province en 2021, dont une croissance économique de 0,53%, des recettes budgétaires de 5.700 milliards de dongs (+8,1% par rapport à 2020, dépassant l’objectif fixé de 20,7%). Elles ont en outre affirmé qu’à ce jour, plus de 96% des entreprises à Ben Tre avaient repris leurs activités, l’épidémie étant sous contrôle.

Appréciant les efforts et les réalisations de Ben Tre malgré le COVID-19, Vuong Dinh Hue lui a suggéré de continuer à chercher à améliorer la qualité des activités des Conseils populaires de tous niveaux, notamment celles liées à la supervision. Il a demandé à la délégation parlementaire de Ben Tre, à la permanence du Conseil populaire provincial de collaborer avec les organes et délégations de l’Assemblée nationale pour mettre en oeuvre efficacement des programmes de supervision pour promouvoir les économies et la lutte contre le gaspillage, au service du développement.

Durant son séjour, le président de l’Assemblée nationale a rendu visite et offert des cadeaux du Nouvel An lunaire à des familles méritantes, à des forces au premier front contre l’épidémie de COVID-19 (armée, police, santé...), ainsi qu’à des personnes en difficulté dans la province de Ben Tre. -VNA