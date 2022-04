Vinh Long (VNA) – Le membre du Bureau politique et président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê a exhorté jeudi 28 avril la province de Vinh Long, dans le delta du Mékong à continuer de mobiliser des ressources pour l’investissement dans le développement et de bien mettre en œuvre les résolutions sur la relance et le développement socio-économique.

Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê s’exprimant lors de la séance de travail avec le comité permanent du Comité du Parti de la province de Vinh Long. Photo : VNA

Le dirigeant a demandé, lors de sa séance de travail avec le comité permanent du Comité du Parti de la province de Vinh Long, de continuer de bien mettre en œuvre les résolutions du 13e Congrès national du Parti, du 11e Congrès provincial du Parti, en se concentrant sur le travail d’édification du Parti et du système politique compacts, sains, puissants et efficaces.



L’accent est mis sur la mise en œuvre de la Conclusion n°21-KL/TW du 25 octobre 2021 du Comité central du Parti, de la Conclusion n°01-KL/TW du 18 mai 2021 du Bureau politique, a-t-il indiqué.

D’autres documents pertinents comprennent le Règlement n°50-QD/TW du 27 décembre 2021 du Bureau politique sur la planification des cadres, la Résolution n°43/2022/QH15 de la 15e Assemblée nationale sur les politiques fiscales et monétaires en soutien au programme de relance et de développement socio-économique, et la Résolution n°30/2021/QH15 de la 15e Assemblée nationale sur sa première session.

Le président de l’Assemblée nationale a indiqué que le Bureau politique avait promulgué la résolution n°13-NQ/TW sur l’orientation du développement socio-économique et la garantie de la défense et de la sécurité dans le delta du Mékong jusqu’en 2030, avec une vision à l’horizon 2045.

Il s’agit d’une excellente condition pour le développement des provinces du delta du Mékong en général, et de la province de Vinh Long en particulier, a-t-il souligné, recommandant à Vinh Long d’accorder une attention particulière au déploiement de la résolution n°13-NQ/TW et à sa planification.

L’esprit de la résolution n°13-NQ/TW est de se concentrer sur le développement de l’urbanisation locale et de l’industrialisation locale. Bien que la superficie de Vinh Long soit modeste, la province dispose d’un fort potentiel de développement, étant située au cœur du delta du Mékong, a-t-il conclu. – VNA