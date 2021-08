Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Dans la matinée du 5 août, le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, et la délégation de députés de Hai Phong ont travaillé par visioconférence avec environ 5.000 électeurs de cette ville portuaire du Nord.



Vuong Dinh Hue a informé les électeurs des dernières activités de l’Assemblée nationale, notamment la première session de la 15e législature.



Concernant l’aménagement et le développement de Hai Phong, le président de l'Assemblée nationale a rappelé que le 15 septembre 2020, le Premier ministre avait publié la décision n° 1412 approuvant la tâche de formuler le Plan directeur de la ville de Hai Phong pour la période 2021-2030, avec une vision pour 2050. Il a demandé au Comité populaire municipal de mettre en oeuvre rapidement cette tâche.



Parallèlement, la ville doit disposer de plans sur l'environnement des parcs industriels et des zones franches d'exportation, la collecte et le traitement des eaux usées et des déchets dans les zones urbaines et rurales selon les nouvelles technologies, ainsi que l’approvisionnement en eau propre pour les zones urbaines et rurales..., a-t-il indiqué.