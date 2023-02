Le président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Huê . Photo: VNA

Vinh Phuc (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Huê s'est rendu le 3 février dans la ville de Vinh Yen, province de Vinh Phuc (Nord), pour assister à une cérémonie marquant le 93e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (3 février) et le 60e de la visite du Président Hô Chi Minh dans cette localité (2 février).

Au nom des dirigeants du Parti et de l'État, Vuong Dinh Huê a salué les réalisations enregistrées par Vinh Phuc à travers les périodes.

Selon lui, depuis 1963, le Président Hô Chi Minh souhaita "faire de Vinh Phuc l'une des provinces les plus riches et les plus prospères du Nord". Pour réaliser les enseignements du grand leader, Vinh Phuc doit redoubler d’efforts et mettre en œuvre efficacement la Résolution du 13e Congrès national du Parti et la Résolution du 17e Congrès de l'organisation provinciale du Parti.

Le président de l'AN Vuong Dinh Huê et la secrétaire du Comité provincial du Parti de Vinh Phuc, Hoang Thi Thuy Lan, remettent des satisfecit à des collectifs. Photo: VNA

Il est nécessaire que Vinh Phuc apporte des changements substantiels au travail d’édification et de rectification du Parti et du système politique, améliore le professionnalisme du système politique, accélère l'industrialisation et la modernisation sur la base des progrès scientifiques et technologiques et de l'innovation. Il lui est également important de profiter au mieux des atouts afin de devenir une province industrielle développée, l'un des pôles de l'industrie, des services et du tourisme de la région et de tout le pays.

En outre, Vuong Dinh Hue a insisté sur la nécessité de se concentrer sur le développement de l'agriculture de haute technologie et l’accélération de l'édification de la Nouvelle Ruralité.

Occupant une position géostratégique importante, Vinh Phuc doit s'intéresser à la tâche importante et régulière de renforcement de la défense et de la sécurité, afin d'assurer un environnement sûr, stable et convivial pour la population et les activités économiques, a ajouté le président de l'AN. -VNA