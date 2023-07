Thua Thiên-Huê (VNA) - À l'occasion de la Journée des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie (27 juillet), le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, est allé le 15 juillet offrir de l'encens et déposer des fleurs au cimetière des Morts pour la Patrie de la ville de Huê, province de Thua Thiên-Huê (Centre).

Vuong Dinh Huê et sa délégation ont rendu hommage à plus de 2.000 héros qui étaient tombés pour la libération nationale, la réunification du pays, l'indépendance et la liberté de la Patrie, et le bonheur du peuple, et qui reposent en paix dans ce cimetière.

Ils ont promis de faire tout leur possible pour la prospérité de la Patrie.

Le même jour, Vuong Dinh Huê a rendu visite et remis des cadeaux à la famille du martyr Ton That Canh, héros des forces armées populaires, et à l'invalide de guerre Tran Ba Luu. Lors de ces rencontres, Vuong Dinh Hue a affirmé que le Parti, l'État et le peuple n'oublieraient jamais les sacrifices des Morts pour la Patrie et des Invalides de guerre. -VNA