Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue (au milieu), lors de la rencontre. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a rencontré le 21 mars à Hanoï les jeunes médecins exemplaires en matière de prévention et de contrôle de la pandémie de COVID-19 en 2021.



Le président de l'Assemblée nationale s'est dit impressionné par les réalisations de l’Association vietnamienne des jeunes médecins, notamment dans la lutte contre la pandémie de COVID-19. Il a notamment rappelé le programme "Oeuvrer ensemble pour prévenir et contrôler le COVID-19 - Pour un Vietnam en bonne santé" qui était parvenu à mobiliser des centaines de milliards de dongs en faveur de la réponse à l’épidémie, ou le réseau des « Médecins à vos côtés» qui avait soutenu le traitement de plus de 50% des patients COVID-19 traités à domicile.



Grâce à l'unanimité du peuple dans son ensemble, et particulièrement aux efforts et au sacrifice du personnel médical, le Vietnam est arrivé à contrôler l'épidémie en général, avec les taux de cas graves et de mortalité à un niveau très bas, a souligné Vuong Dinh Hue.



Pour les temps à venir, le président de l'Assemblée nationale a déclaré espérer que les jeunes médecins vietnamiens poursuivraient leurs efforts afin de généraliser les modèles, programmes et mouvements efficaces, tels que le réseau des “Médecins à vos côtés”... Il les a encouragés à organiser activement des activités bénévoles pour prendre soin de la santé des gens, en accordant la priorité aux personnes défavorisées, aux personnes âgées, aux enfants en difficultés, aux personnes gravement impactées par la pandémie...



A cette occasion, le président de l’Assemblée nationale a remis 100 millions de dongs à l’Association vietnamienne des jeunes médecins et des cadeaux aux jeunes médecins exemplaires.



L’Association vietnamienne des jeunes médecins a été fondée en 2009. Actuellement, elle comprend 86.813 membres. -VNA