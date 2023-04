Hanoi (VNA) – Le Vietnam considère toujours les États-Unis comme l’un des partenaires les plus importants, a déclaré le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Hue à une délégation de membres du Congrès américain dirigée par le sénateur Jeff Merkley lors d’une réception, samedi 8 avril à Hanoi.

Le président de de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê (à droite) et le sénateur américain Jeff Merkley. Photo : VNA

Le dirigeant a souligné que le Vietnam souhaite développer un partenariat stratégique stable et à long terme avec les États-Unis d’une manière substantielle, fiable et étendue dans l’esprit de mettre de côté le passé et de regarder vers l’avenir, et de respecter l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale et le régime politique de l’autre.

Il a hautement apprécié le message constant des États-Unis de soutenir un Vietnam puissant, prospère, résilient et indépendant.

Les congressmen américains ont salué les programmes et activités de coopération bilatérale au cours des dernières années, en particulier pour surmonter les conséquences de la guerre, soutenir les personnes rendues handicapées par la guerre et rémédier aux séquelles de l’agent orange/dioxine.

Ils ont souligné l’importance de l’analyse ADN pour soutenir la recherche des restes de soldats américains et vietnamiens portés disparus, qui est une activité importante qui se poursuivra à l’avenir.

Ils ont exprimé le souhait de continuer à construire une relation plus approfondie et plus forte entre les deux peuples, et se sont engagés à redoubler d’efforts pour améliorer les liens bilatéraux dans les temps à venir.

Saluant les engagements du Vietnam lors de la 26e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP-26), ils ont déclaré que les États-Unis veulent coopérer avec le Vietnam par le biais d’actions spécifiques, notamment dans la transition énergétique propre.

Ils ont ajouté que les entreprises américaines souhaitent s’engager dans le domaine des énergies propres comme l’énergie solaire et éolienne et recherchent des marchés avec des normes de travail élevées.

Les deux parties ont souligné l’importance de mettre en place des cadres juridiques et des mécanismes appropriés pour respecter les engagements pris lors de la COP-26.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam a souhaité renforcer davantage la coopération entre les deux législatures dans tous les domaines et par tous les canaux.

Il a invité les deux parties à établir un cadre de coopération, à envisager de mettre en place un mécanisme d’échanges et de séances de travail officielles entre leurs organismes et renforceront les liens entre les groupes de parlementaires. Il a souhaité que le Congrès américain mette bientôt en place le Groupe parlementaire d’amitié États-Unis - Vietnam.

Concernant les questions régionales et mondiales d’intérêt commun, y compris la question de la Mer Orientale, les deux parties ont souligné la nécessité de maintenir la paix, la stabilité, la coopération, d’assurer la liberté de navigation et de survol, de s’abstenir d’utiliser ou de menacer d’utiliser la force dans les relations internationales et de respecter par le droit international, y compris la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.

Les congressmen américains ont exprimé leur espoir pour la signature rapide du Cadre économique Indo-Pacifique pour la prospérité (IPEF) tout en réitérant l’importance que les États-Unis attachent à l’ASEAN et leur soutien au rôle central de l’ASEAN.

Ils se sont également engagés à continuer de promouvoir les relations ASEAN-États-Unis à l’avenir pour résoudre des problèmes communs tels que les changements climatiques.

En ce qui concerne l’IPEF, le plus haut législateur vietnamien a déclaré que le Vietnam envisage activement les piliers de la coopération au sein de l’IPEF, ajoutant que le Vietnam est prêt à tenir des discussions avec ses partenaires sur la base du droit international, du respect de l’indépendance, de la souveraineté et de la sécurité nationale des pays, de l’égalité et des avantages mutuels.

Il a affirmé que le Vietnam respecte et protège toujours les droits de l’homme et du citoyen conformément à sa Constitution et à ses lois. Le pays respecte et suit pleinement les conventions internationales sur les droits de l’homme qu’il a signées et auxquelles il a adhéré, a-t-il ajouté.

A cette occasion, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam a invité les jeunes membres du Congrès américain à participer à la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires qui sera organisée par l’Assemblée nationale du Vietnam en septembre. – VNA