Hanoi (VNA) – Le membre du Bureau politique et président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê a rendu visite lundi et formulé ses meilleurs vœux au journal Nhân Dân (Le Peuple) à l’occasion du 96e anniversaire de la Journée de la presse révolutionnaire du Vietnam (21 mai).

Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê (debout) lors de sa visite au journal Nhân Dân, le 21 juin. Photo : VNA



Saluant un journal de premier rang de la presse révolutionnaire du Vietnam, il a souligné que le Nhân Dân, qui a vu le jour le 11 mars 1951 à Viêt Bac, base révolutionnaire durant la résistance anti-française, est l’organe central du Parti, la voix du Parti, de l’Etat et du peuple vietnamiens.



Selon le dirigeant, le journal Nhân Dân a connu un développemment intégral au cours des 70 dernières années et figure désormais parmi les grands contributeurs aux activités de l’Assemblée nationale.



Le membre du Comité central du Parti et rédacteur en chef du journal Nhân Dân, Lê Quôc Minh, s’est dit, au nom du personnel du journal, très honoré d’accueillir le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê et d’autres responsables des organes de l’Assemblée nationale.



Ces dernières années, le Nhân Dân a toujours suivi de près les lignes directrices du Parti et de l’Etat, a bien exercé sa mission d’informer le public du 13e Congrès national du Parti et des élections de la 15e législature de l’Assemblée nationale et des conseils populaires de tous les échelons pour le mandat 2021-2026.

Le président de l’Assemblée nationale a qualifié la presse, y compris le Nhân Dân, d’un pont efficace reliant l’Assemblée nationale au peuple et à l’électorat ainsi que d’un canal aidant l’Assemblée nationale à comprendre les pensées et aspirations des citoyens.



Ce pont permet à l’Assemblée nationale de rendre son organisation et ses activités de plus en plus accessibles aux habitants et aux électeurs, et en même temps, aux habitants de surveiller les activités de l’Assemblée nationale et des élus, selon le dirigeant.

Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê (4e, de droite à gauche) et le rédacteur en chef du journal Nhân Dân, Lê Quôc Minh (3e), le 21 juin. Photo : VNA



Vuong Dinh Huê a hautement apprécié le fait que le journal Nhân Dân et plusieurs autres grands noms de la presse révolutionnaire vietnamienne se sont montrés exemplaires dans l’affirmation des points de vue et pensées majeurs du Parti sur la révolution vietnamienne, le socialisme et le chemin vers le socialisme.



Le Nhân Dân est l’un des organes de presse qui ont présenté des analyses approfondies des scientifiques et experts sur le contenu et la signification du récent article du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong sur certaines questions théoriques et pratiques du socialisme et du chemin vers le socialisme au Vietnam, s’est-il félicité.



Partageant les difficultés rencontrées par le Nhân Dân et la presse en général, liées au Covid-19, il a espéré que les organes de presse relèvent les défis pour créer un nouvel élan, réaliser le double objectif de contenir l’épidémie et de stimuler le développement socio-économique, et mettre en œuvre avec succès la résolution du 13e Congrès national du Parti. – VNA