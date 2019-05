Le président de l'Assemblée nationale cambodgienne Heng Samrin. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale cambodgienne Heng Samrin, accompagné de son épouse et d'une délégation législative, entame ce mardi une visite officielle de trois jours au Vietnam, sur invitation de son homologue vietnamienne Nguyen Thi Kim Ngan.

Cette visite vise à promouvoir les relations bilatérales, notamment dans les domaines politique et diplomatique.

Le 24 juin 1967, le Vietnam et le Cambodge ont établi leurs relations diplomatiques. Les deux pays ont mené une politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation et de diversification des relations.



Les liens économiques et commerciaux bilatéraux ont fait de grands progrès. Avec 210 projets évalués à plus de 3 milliards de dollars, le Vietnam est devenu l'un des cinq plus gros investisseurs au Cambodge.



Par ailleurs, le Cambodge a mené 19 projets au Vietnam, d’une valeur de 63,42 millions de dollars, axés sur l’agriculture, la sylviculture, la pêche et le commerce.



Les échanges bilatéraux ont atteint 4,68 milliards de dollars en 2018, en hausse de 23,76% par rapport à 2017. Sur ce montant, les exportations vietnamiennes étaient évaluées à 3,74 milliards de dollars, en hausse de 34,98% et les importations à environ 963 millions de dollars, en hausse de 6,46%. Le commerce bilatéral devrait atteindre 5 milliards de dollars d’ici 2020. -VNA