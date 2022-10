Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue (gauche), décerne l'Ordre du Travail de première classe au vice-président permanent du VIFOTEC, Le Xuan Thao. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La cérémonie de remise des Prix de l'innovation scientifique et technologique du Vietnam en 2021 a eu lieu le 27 octobre à Hanoï, en présence du président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue.



L’événement a été organisé par l’Union vietnamienne des associations scientifiques et technologiques (VUSTA), le ministère des Sciences et Technologies, la Confédération générale du Travail du Vietnam, le Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh.



C’était également l'occasion de fêter le 30e anniversaire de la création du Fonds vietnamien de soutien à la création technologique (VIFOTEC).



Lors de la cérémonie, le président de l’Assemblée nationale a décerné l’Ordre du Travail de première classe au VIFOTEC et à son vice-président permanent Le Xuan Thao. Il a également remis un satisfecit du Premier ministre aux auteurs des travaux ayant remporté le premier prix.

Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue (gauche), décerne l'Ordre du Travail de première classe au président du VIFOTEC, Phan Xuan Dung. Photo: VNA

Les Prix de l'innovation scientifique et technologique du Vietnam en 2021 comprennent quatre premiers prix, huit deuxièmes prix, 14 troisièmes prix et 19 prix d’encouragement.



Dans son discours, Vuong Dinh Hue a déclaré apprécier les efforts et réalisations du VIFOTEC qui ont contribué à aider de nombreux scientifiques à mettre en valeur leur créativité pour développer les sciences et technologies du pays. Il a appelé à améliorer la qualité et le prestige des prix et des concours dans ce domaine, en privilégiant les domaines d'une haute applicabilité.-VNA