Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam Vuong Dinh Hue et une délégation de haut rang de l’AN du Vietnam ont visité et placé une plaque signalétique pour le nouveau siège de l'ambassade du Vietnam en République de Corée et rencontré le personnel de l'ambassade et des représentants de la communauté vietnamienne dans ce pays.

Vuong Dinh Hue a informé le personnel de l'ambassade et la communauté vietnamienne des bons résultats de sa visite officielle en République de Corée, en particulier de la rencontre très réussie avec le président de l'Assemblée nationale sud-coréen Park Byeong-seug portant sur la coopération bilatérale.

Il a affirmé que le Parti et l'État accordaient une grande attention à la communauté vietnamienne d'outre-mer, y compris la communauté vietnamienne en République de Corée. Il a souligné que la partie sud-coréenne accordait une attention particulière à la communauté vietnamienne.

Le dirigeant a annoncé qu'à partir du 1er janvier 2022, le Vietnam rouvrirait de lignes aériennes internationales, y compris celle vers Séoul. Les deux gouvernements accélèrent la reconnaissance mutuelle du passeport vaccinal. Cela créera des conditions pour que les Vietnamiens puissent retourner dans leur pays d'origine après deux ans de rupture à cause de la pandémie de COVID-19.

Auparavant, Vuong Dinh Hue avait reçu le président de l'Association d'échanges économiques et culturels République de Corée-Vietnam, Kim Kil-soo.

Il a souhaité que l'association soutienne la construction d'un centre culturel vietnamien en République de Corée, pour aider les Vietnamiens d'outre-mer à préserver leur langue vietnamienne et l'identité nationale.

Kim Kil-soo a déclaré qu'il se coordonnait avec l'ambassade du Vietnam pour parrainer des ambulances, qui devraient être transportés au Vietnam d'ici la fin de l'année pour servir à la prévention de la pandémie.