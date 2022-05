Le président de l'AN Vuong Dinh Hue rencontre la présidente grecque Katerina Sakellaropoulou . Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue a eu une entrevue le 18 mai à Hanoï avec la présidente grecque Katerina Sakellaropoulou, en visite officielle au Vietnam.

Il a exprimé sa conviction que cette visite serait un pas en avant important, promouvant l'amitié traditionnelle et la coopération multiforme entre le Vietnam et la Grèce.

Il a suggéré que les deux pays continuent à promouvoir la coopération dans les domaines où la Grèce a des atouts et le Vietnam a besoin tels que l'économie maritime, la construction navale, le port maritime, le tourisme...

Les deux pays devraient bientôt convenir et signer l'accord de non-double imposition et un accord de transport maritime pour créer des conditions favorables pour les échanges économiques et commerciaux entre les deux parties.

Vuong Dinh Hue a souhaité que le Parlement grec accélère la ratification rapide de l'Accord de protection des investissements (EVIPA) entre le Vietnam et l'Union européenne et le retrait du "carton jaune" imposé sur les produits de la pêche en provenance du Vietnam.

Il a espéré que la présidente Katerina Sakellaropoulou et le gouvernement grec continueront à créer des conditions favorables à la communauté vietnamienne en Grèce.

Les deux parties devraient encourager l'établissement des relations de jumelage entre les localités des deux pays, y compris l'achèvement des procédures de jumelage entre Sparte et la ville vietnamienne de Hue.

Katerina Sakellaropoulou a déclaré que les deux pays pourraient renforcer la coopération dans les domaines de l'histoire, de la culture et des politiques communes et promouvoir les échanges commerciaux.

Vuong Dinh Hue a souligné que les deux pays devaient promouvoir la coopération en matière d'innovation. Il a souhaité que la présidente grecque soutienne le renforcement de la coopération parlementaire entre les deux pays.

A cette occasion, le dirigeant vietnamien a remercié et souhaité que la Grèce continue à soutenir les positions de l'ASEAN et du Vietnam sur la Mer Orientale, sur la base du respect du droit international, ainsi qu'à soutenir d'autres mécanismes de ASEAN. -VNA