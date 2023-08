Téhéran (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue, a rencontré le 8 août (heure locale) des responsables et du personnel de l'ambassade du Vietnam à Téhéran et de la communauté vietnamienne en Iran.

La communauté vietnamienne en Iran accueille le président de l'AN Vuong Dinh Hue à l'aéroport Mehrabad, à Téhéran. Photo : VNA

L'ambassadeur du Vietnam à Téhéran Luong Quoc Huy a informé le président de l'AN et la délégation vietnamienne des résultats des activités de l'ambassade, de la situation de la communauté vietnamienne et de la situation actuelle en Iran. L'ambassadeur a déclaré que le dirigeant iranien attache une grande importance à la visite du président de l'AN, espérant qu'à travers cette visite, la coopération entre les deux pays sera de plus en plus substantielle.





Vuong Dinh Hue a déclaré qu'il s'agissait de la visite en Iran du président de l'AN du Vietnam après 25 ans. Cette visite revêt une grande importance à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Iran. Il a déclaré que les deux pays entretiennent de très bonnes relations politiques et diplomatiques.



Vuong Dinh Hue a également informé des résultats de son entretien avec avec le président de l'Assemblée consultative islamique iranienne, Mohammad Bagher Ghalibaf et de l’entrevue avec le président iranien Ebrahim Raisi. Les deux dirigeants des organes législatifs des deux pays ont signé un protocole d'accord sur la coopération bilatérale.

Le président iranien et le président de l'Assemblée consultative islamique iraniennede ont convenu que les deux pays devaient promouvoir une coopération commerciale à la mesure des bonnes relations politiques et du potentiel de chaque pays. Actuellement, les relations commerciales bilatérales et la coopération en matière d'investissement entre le Vietnam et l'Iran s’avèrent encore très modestes.



Le président de l’AN Vuong Dinh Hue a espéré que la communauté vietnamienne en Iran continueront à s’entraider et préserver le caractère culturels des Vietnamiens. - VNA