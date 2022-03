Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue, a rencontré le 8 mars à Hanoï, des femmes députées travaillant à plein temps et des femmes dirigeantes et gestionnaires des départements du Bureau de l’AN, à l’occasion de la Journée internationale des femmes, le 8 mars.

Il a souligné que les réalisations de l’AN étaient dues aux contributions des femmes députées, y compris les femmes députées travaillant à temps plein de la 15e AN ainsi qu'au rôle de consultation et d'assistance des femmes dirigeants et gestionnaires des départements du Bureau de l’AN.



Ces derniers temps, l’AN du Vietnam a toujours connu un pourcentage élevé des femmes députées par rapport aux autres pays de la région et du monde. La 14e législature comptait 132 femmes députées, soit 26,88 % du total des députés. Le nombre a augmenté à 151 femmes députées pour la 15e législature, soit 30,26 %. De nombreuses femmes députées occupent des postes clés dans les organismes du Parti et de l'État.

En particulier, les femmes députées ont activement recherché des documents, acquis une compréhension approfondie ; donné de nombreuses opinions enthousiastes pour contribuer grandement aux activités des agences de l’AN, du Comité permanent de l’AN...



En réponse aux exigences et aux tâches du pays dans la nouvelle période de développement et aux exigences de renouvellement de la 15e AN, Vuong Dinh Hue a suggéré que les femmes députées continuent de promouvoir leur intelligence, leur responsabilité et leurs talent pour proposer des idées pratiques et pertinentes dans la mise en œuvre des politiques et des lois sur l'égalité des sexes et les avancements des femmes vietnamiennes ; de participer efficacement au processus d'élaboration des politiques dans la garantie des droits des femmes et des enfants, à la mise en œuvre des objectifs d'égalité des sexes.



A cette occasion, Vuong Dinh Hue a demandé aux organes de l’AN de revoir toutes les politiques à l'égard des femmes, de donner des conseils sur les politiques visant à assurer la vie des travailleuses dans les parcs industriels, d'étudier et de proposer des régimes et des politiques en faveur des enseignantes, notamment celles des régions montagneuses, lointaines…

Au nom des députées, la présidente du Groupe des femmes députées, présidente de la Commission des affaires sociales de l’AN Nguyen Thuy Anh a affirmé que, pendant la 15e AN, les femmes députées continueraient à surmonter toutes les difficultés pour contribuer activement au processus de renouvellement et d’amélioration de l'efficacité des activités de l’organe législatif. VNA