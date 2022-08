Hanoï (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue a reçu le 4 août à Hanoï Orlando Nicolas Hernandez Guillen, ambassadeur cubain au Vietnam et Gennady Bezdetko, ambassadeur russe au Vietnam, qui sont venus rendre une visite de courtoisie à l'occasion de leur nouvelle mission au Vietnam.

L'ambassadeur cubain Orlando Nicolas Hernandez Guillen et le président de l'AN du Vietnam Vuong Dinh Hue (droite). Photo : VNA



Lors de la rencontre avec l'ambassadeur cubain Orlando Nicolas Hernandez Guillen, Vuong Dinh Hue et l'ambassadeur ont souligné que malgré les fluctuations constantes de la situation mondiale, le Vietnam et Cuba se soutenaient toujours dans les moments les plus difficiles.

Le dirigeant vietnamien a affirmé que le Parti et l'État attachaient une grande importance aux relations traditionnelles spéciales avec Cuba, exprimant sa satisfaction devant le développement fructueux de la coopération entre les deux pays, notamment la coopération et l’entraide pour faire face à la pandémie de COVID-19. Le Vietnam et Cuba doivent continuer à renforcer leur coopération substantielle dans les domaines de l'économie, du commerce et de l’investissement, portant ces relations au niveau des bonnes relations politiques entre les deux pays.

L'Assemblée nationale du Vietnam travaillera en étroite collaboration avec l'Assemblée nationale cubaine pour continuer à promouvoir l'amitié traditionnelle et la coopération spéciale entre les deux pays ainsi qu'à approfondir les relations de coopération entre les deux organes législatifs.



L'ambassadeur de Russie Gennady Bezdetko et le président de l'AN du Vietnam Vuong Dinh Hue (droite). Photo : VNA

Lors de la rencontre avec l'ambassadeur de Russie Gennady Bezdetko, Vuong Dinh Hue a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l'importance à l'amitié traditionnelle et à la coopération intégrale avec la Russie et souhaitait renforcer davantage la coopération avec le pays dans tous les domaines.

Vuong Dinh Hue et Gennady Bezdetko ont affirmé qu'ils feront de leur mieux pour approfondir les relations entre les deux organes législatifs, contribuant à consolider davantage le partenariat stratégique intégral entre les deux pays.

Les deux dirigeants ont hautement apprécié la mise en œuvre active par les deux parties des accords de coopération signés, le maintien de l'échange de délégations et de l'échange d'expériences dans les activités parlementaires et la concertation et le soutien mutuel au sein des mécanismes parlementaires multilatéraux. - VNA