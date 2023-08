Tehran (VNA) - Poursuivant sa visite officielle en Iran, dans l'après-midi du 8 août (heure locale), le président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue, a reçu le président de l'Association d'amitié Iran-Vietnam, Seyed Kamal Sajjadi.

Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, (droite) et le président de l'Association d'amitié Iran-Vietnam, Seyed Kamal Sajjadi. Photo : VNA

Le président de l'AN a hautement apprécié les contributions de M. Seyed Kamal Sajjadi dans la préservation, la consolidation et le renforcement des relations amicales entre les deux peuples.

Vuong Dinh Hue a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l'importance et souhaitait promouvoir l'amitié et la coopération multiforme avec l'Iran. Cette visite de la délégation vietnamienne contribue au renforcement de la coopération entre les deux pays sur les canaux du Parti, de l'Assemblée nationale, du gouvernement et locaux, en particulier en renforçant les échanges entre les deux peuples.

Le président de l'Association d’amitié Iran-Vietnam Seyed Kamal Sajjadi, a exprimé l’espoir que les deux pays continueraient à renforcer leur coopération économique, commerciale et culturelle.

Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a salué l'Association d'amitié Iran-Vietnam pour ses efforts et ses résultats complets au cours des dernières années. En plus d'organiser des échanges entre les peuples, l'Association est également une organisation de conseils sur l’investissement pour les entreprises des deux parties et la coordination avec le gouvernement iranien dans l’octroie des bourses aux étudiants vietnamiens pour étudier en Iran et l’envoie des étudiants iraniens à Hanoï.

Selon le président de l'AN, les échanges entre les peuples sont le facteur le plus durable et la racine de la promotion des relations multiformes entre les pays.

La présidente de l'AN espère que l'Association d'amitié Iran-Vietnam continuera à diversifier les activités d'échange entre les peuples, apportant des contributions plus positives aux relations entre les deux pays en général.

Appréciant l'initiative de produire un film sur le pays et le peuple du Vietnam, le président de l'AN Vuong Dinh Hue a souligné que l'ambassadeur du Vietnam en Iran servira de pont avec les agences vietnamiennes compétentes pour soutenir la production du film. - VNA