Hanoï (VNA) - Au nom de l'Assemblée nationale du Vietnam et en personnel, le président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue a adressé une lettre de félicitations à Mme Markéta Pakarová Adamová à l'occasion de son élection à la présidence de la Chambre des députés de la République tchèque.

Dans sa lettre, Vuong Dinh Hue a exprimé sa joie de voir que l'amitié traditionnelle et la coopération multiforme entre le Vietnam et la République tchèque au cours des dernières années avaient continué à s'approfondir. Les relations de coopération entre les deux organes législatifs sont maintenues et renforcée tant au niveau bilatéral que multilatéral.

Le dirigeant vietnamien a souhaité, de concert avec la présidente de la Chambre des députés de la République tchèque Markéta Pakarová Adamová, continuer à coopérer étroitement et promouvoir l'amitié et la bonne coopération entre les deux pays et les deux organes législatifs, pour les intérêts communs des deux peuples, pour la paix, la stabilité et la prospérité dans la région et dans le monde. -VNA