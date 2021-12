Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Hue , et la présidente du Parlement finlandais, Anu Vehviläinen. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - À l'occasion du 104e anniversaire de la Fête nationale de la Finlande (6 décembre 1917), le 6 décembre, au nom de l'Assemblée nationale (AN) et du peuple du Vietnam, le président de l'AN Vuong Dinh Hue a envoyé une lettre de félicitations à la présidente du Parlement finlandais Anu Vehviläinen.

Dans sa lettre de félicitations, le président de l'AN Vuong Dinh Hue a adressé ses plus chaleureuses félicitations à Mme Anu Vehvilainen et au peuple finlandais.

Il a exprimé sa joie devant le développement de l'amitié traditionnelle et de la coopération multiforme entre le Vietnam et la République de Finlande en général et entre les organes législatifs des deux pays en particulier, notamment après la visite officielle en Finlande de la haute délégation l'AN du Vietnam en septembre 2021.

Le président de l'AN Vuong Dinh Hue s'est déclaré convaincu qu'avec l'affection et le soutien de la présidente du Parlement finlandais Anu Vehvilainen, les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux organes législatifs continueraient d'être promues de manière plus forte et plus efficace, pour le bénéfice mutuel des deux peuples. -VNA