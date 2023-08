Le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam Vuong Dinh Hue (gauche) et le gouverneur général de la province d'Ispahan Reza Mortazavi. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle en Iran, le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam Vuong Dinh Hue a travaillé le 9 août avec le gouverneur général de la province d'Ispahan Reza Mortazavi.



Saluant la visite du dirigeant vietnamien, le gouverneur général d'Ispahan Reza Mortazavi a exprimé son souhait de coopérer avec des localités vietnamiennes telles que Hô Chi Minh-Ville dans des domaines d'intérêt commun comme le commerce, l'investissement, la culture, la coopération et l'échange d'expériences en matière de préservation patrimoniale.

Panorama de la rencontre. Photo: VNA



Pour sa part, Vuong Dinh Hue a apprécié la position et le rôle de la province d'Ispahan, tout en soulignant un énorme potentiel de coopération décentralisée entre les deux pays.



Il a également salué la proposition d'établir les relations de jumelage entre cette province et Hô Chi Minh-Ville, et proposé aux deux parties de signer un accord de coopération, ainsi que la signature d'un autre accord de coopération entre l'ancienne capitale Ispahan et Hanoï.



Les autorités d'Ispahan se sont déclarées convaincues qu'avec la politique d'ouverture et d'intégration profonde du Vietnam, ainsi que la détermination des dirigeants des deux pays, les relations bilatérales, notamment dans l'économie, le commerce, la santé, l'éducation et la coopération décentralisée, continueraient d'être renforcées. -VNA