Le président de l'Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Hue (Centre) lors de la sé an ce de travail entre le Comité chargé des affaires du Parti de l’AN et la Permanence du Comité central du Parti de la Sécurité publique. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le membre du Bureau Politique, secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti de l'Assemblée nationale (AN), le président de l'AN, Vuong Dinh Hue, a présidé le 24 mars une séance de travail entre le Comité chargé des affaires du Parti de l’AN et la Permanence du Comité central du Parti de la Sécurité publique.

Les deux parties ont discuté de contenus précis pour renforcer la coordination et soutenir le ministère de la Sécurité publique dans l’élaboration institutionnelle ; le perfectionnement du système juridique, des mécanismes et politiques afin favoriser la synergie du système politique et de l'ensemble de la société ; continuer à s'acquitter efficacement des tâches de prévention et de lutte contre la criminalité, assurer la sécurité et l'ordre, et la défense nationale ainsi que la sûreté pour le développement du pays.



Concluant la réunion, Vuong Dinh Hue a précisé que l’AN avait trois fonctions de base comme législation, supervision et prise de décision sur les questions nationales importantes. L'objectif primordial de l’AN est d'assurer les relations fondamentales entre les deux missions de défense et de sécurité, et de développement socio-économique.

Vuong Dinh Hue a hautement apprécié le rôle et les contributions positives du ministère de la Sécurité publique aux activités de l’AN. Le Comité chargé des affaires du Parti de l’AN et la Permanence du Comité central du Parti de la Sécurité publique ont convenu de publier un statut sur la coordination bilatérale.

Les deux parties ont renforcé leur coordination dans le travail d'information afin de servir efficacement l'élaboration des lois, la supervision suprême, la prise de décision sur les questions importantes, les affaires extérieures de l’AN et l'exécution des tâches assignées au ministère de la Sécurité publique. - VNA