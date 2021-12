New Delhi (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê, en visite officielle en Inde, s’est entretenu jeudi 16 décembre à New Delhi avec le président de la Chambre du peuple indien (chambre basse) Om Birla.

Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê (1er plan, 4e à partir de la droite) et le président de la Chambre du peuple indien Om Birla. Photo: VNA

Lors l'entretien, Om Birla a salué l'importance de la visite de Vuong Dinh Huê alors que les deux pays marquent le 50e anniversaire de leur amitié et les cinq ans de leur partenariat stratégique intégral.

Le dirigeant indien a déclaré que la visite offrait aux dirigeants de haut rang des deux pays l’opportunité de discuter des mesures visant à approfondir davantage leurs relations multiformes.

Il a affirmé que le Vietnam joue un rôle de premier plan dans la politique indienne d’Agir vers l’Est et est un partenaire clé dans la vision Indo-Pacifique de l’Inde.

Vuong Dinh Huê a affirmé que le Vietnam considère toujours l’Inde comme un ami proche fiable, et a exprimé sa joie devant le développement vigoureux du partenariat stratégique intégral de cinq ans dans tous les domaines, en particulier politique-diplomatie, défense-sécurité, commerce, culture et échanges populaires.

Le dirigeant vietnamien a proposé que les deux pays continuent de travailler en étroite collaboration pour mettre en œuvre le plan d’action pour la période 2021-2023, apportant ainsi des avantages pratiques aux gouvernements et aux peuples des deux pays.

Il a profité de l’occasion pour remercier l’Inde pour son précieux soutien au Vietnam dans la lutte contre le Covid-19, notamment des fournitures médicales lors de la quatrième vague d’infections au Vietnam. Il a demandé à l’Inde de continuer à coopérer avec le Vietnam dans le transfert de technologie de production de vaccins.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam a salué l’investissement des entreprises indiennes au Vietnam dans des domaines forts de l’Inde tels que la fabrication-transformation, l’industrie auxiliaire automobile, les technologies de l’information et de la communication, ainsi que l’énergie et les énergies renouvelables.

Il a suggéré que les organes législatifs des deux pays jouent pleinement leur rôle dans la promotion des relations bilatérales et renforcent la coopération et le partage d’expériences dans la construction institutionnelle et le perfectionnement du système juridique. Il a informé que l’Assemblée nationale du Vietnam de la 15e législature a créé un groupe de parlementaires d’amitié Vietnam-Inde.

Vuong Dinh Huê et Om Birla ont convenu de se coordonner pour bien organiser des activités pratiques et significatives pour marquer le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays en 2022.

Ils ont estimé que la coopération en matière de défense et de sécurité continue de figurer parmi les piliers importants du partenariat stratégique intégral bilatéral, ce qui reflète le niveau élevé de confiance entre les deux pays.

Les deux dirigeants se sont réjouis de la croissance rapide du commerce bilatéral de près de 20% par an au cours des cinq dernières années pour atteindre 12 milliards de dollars cette année et viser l’objectif de 15 milliards de dollars par an.

Ils ont convenu d’élargir la coopération dans des domaines tels que l’énergie, la science et la technologie, le développement durable, l’économie verte et l’adaptation aux changements climatiques.

Les deux parties ont partagé la nécessité de reprendre rapidement les services aériens directs entre les deux pays et de reconnaître mutuellement leurs passeports vaccinaux afin de renforcer les échanges entre leurs peuples. Elles ont discuté des mesures visant à renforcer les liens dans la culture, le tourisme, les échanges populaires, les ressources naturelles et l’environnement, la justice et la finance.

Les deux dirigeants se sont réjouis de la coordination étroite et du soutien mutuel entre les deux pays lors des forums régionaux et internationaux, des organes de l’ONU, du Mouvement des non-alignés et du Conseil de sécurité des Nations unies, en particulier en 2021 lorsque les deux pays sont des membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations unies.

Ils ont affirmé l’importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité, de la sûreté et de la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, tout en réaffirmant leur soutien à la promotion du dialogue, de l’instauration de la confiance, de la retenue et du règlement des différends par des moyens pacifiques sur la base de droit international, y compris la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.

Vuong Dinh Huê et Om Birla ont également proposé d’accroître les activités de coopération entre les deux parlements dans le cadre bilatéral et dans les forums multilatéraux.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê a invité le président de la Chambre du peuple indien Om Birla à se rendre au Vietnam à un moment opportun, et ce dernier a accepté l’invitation avec plaisir.

Plus tôt le même jour, le dirigeant vietnamien a visité le Parlement et le Ho Chi Minh Marg à New Delhi. Ils ont également déposé une gerbe de fleurs en hommage à Mahatma Gandhi au mémorial de Raj Ghat. – VNA