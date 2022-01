Ca Mau, 25 janvier (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue, a félicité l'organisation du Parti, l'administration et le peuple de la province de Ca Mau (Sud) pour leurs réalisations l'année dernière malgré les effets néfastes de la pandémie de COVID-19.

Photo : VNA

Lors d'une séance de travail le 25 janvier avec le Comité permanent du Comité provincial du Parti, Vuong Dinh Hue a déclaré que la province de Ca Mau avait réussi à contrôler la pandémie de COVID-19, traité plus de 90% de ses cas d'infection et réduit au minimum les décès. Il a également atteint et dépassé 12 des 22 objectifs socio-économiques avec des points positifs tels que le secteur agro-sylvicole et de pêche qui a affiché une croissance de 3,9 % et des recettes budgétaires de l'État qui ont dépassé l'estimation de 6,8 %.Il a demandé à l'organisation du Parti et à l'administration de Ca Mau de réaliser efficacement la Résolution adoptée par le 13e Congrès national du Parti et la Résolution approuvée par le 16e Congrès provincial du Parti.Le dirigeant a suggéré à la province de construire des scénarios annuels et sectoriels avec des mesures clés pour le développement socio-économique, de construire rapidement des projets pour capitaliser sur le plan de relance budgétaire et monétaire de 350.000 milliards de dongs récemment approuvé par la législature.Dans le même temps, la province doit travailler en étroite collaboration avec les ministères et les agences pour publier rapidement le plan directeur provincial et le plan d'aménagement du terrain, en accordant une attention particulière à la commune de Dat Mui et au district de Ngoc Hien, a-t-il déclaré.Le président de l'AN a appelé à une plus grande attention au travail de construction du Parti, à la lutte contre la corruption et les comportements négatifs, et à la construction d'un système politique fort et transparent dans la province.Alors que le Comité permanent de l'AN lancera quatre programmes de supervision importants sur les travaux de planification, de pratiques d'épargne et de lutte contre le gaspillage, l'accueil des citoyens, le règlement des plaintes et dénonciations des citoyens et l'aménagement des unités administratives communales et de district, il a proposé la révision de Ca Mau ces domaines pour améliorer l'efficacité de fonctionnement de ses collectivités locales.Il a également pris note des suggestions des autorités locales et a chargé le secrétaire général de l'AN de les recueillir et de les envoyer aux organismes compétents pour examen dans l'esprit d'apporter tout le soutien possible à la province pour un développement plus fort, y compris ceux impliquant la centrale électrique de Ca Mau 3, la modernisation de l'aéroport de Ca Mau, des ports maritimes et des infrastructures de la zone économique de Nam Can, entre autres.Plus tôt le même jour, le plus haut législateur a également tenu une séance de travail avec le Comité permanent du Comité du Parti de Dong Nai.Il a profité de cette occasion pour remettre des cadeaux aux forces armées, aux lignes de front dans la lutte contre le COVID-19, aux bénéficiaires de la politique sociale, aux travailleurs pauvres et aux ménages touchés par la pandémie.Vuong Dinh Hue a également assisté à une cérémonie de remise du jeton d'une école et d'un soutien aux enfants touchés par la pandémie et de cadeaux du Têt aux pauvres d'une valeur de 43 milliards de dongs (1,86 million de dollar) collectés par des donateurs.- VNA