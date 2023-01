Le président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue et les responsables de l'Audit de l'Etat. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue, a présenté des meilleurs vœux du Têt aux cadres, fonctionnaires, employés de l’Audit de l'État,vendredi matin, 27 janvier, le premier jour ouvrable après la semaine du Nouvel An lunaire.

Le chef de l’organe législatif les a appelés de continuer à améliorer leurs qualifications professionnelles et leur déontologie pour accomplir avec succès leurs tâches assignées en 2023 et orienter vers le 30e anniversaire de la création de l’Audit en 2024.

Au nom des dirigeants du Parti et de l'État, du Comité permanent de l'AN, le plus haut législateur a salué les efforts et les initiatives du secteur de l'audit pour s'acquitter de ses tâches l'année dernière, affirmant qu'il a contribué de manière importante aux grandes réalisations du pays en général, ainsi que de l'AN et du gouvernement en particulier.

Il a noté que l’Audit de l'État a fait un bon travail en aidant le travail de supervision de l'AN, en particulier en inspectant la mise en œuvre des politiques et des lois sur la pratique de l'épargne et la lutte contre le gaspillage.

Vuong Dinh Hue a également félicité l’Audit de l'État pour ses activités extérieures. L'agence a maintenu un mécanisme de coopération avec les agences d'audit d'État du Laos et du Cambodge et a apporté d'importantes contributions à l'Organisation asiatique des institutions supérieures de contrôle (ASOSAI) et aux institutions supérieures de contrôle de l'ASEAN (ASEANSAI).

Le Parti et l'État souhaitent que l’Audit de l'État joue un rôle de plus en plus important dans la pratique de l'épargne et de la lutte contre le gaspillage et dans la lutte contre la corruption et les affaires négatives, contribuant au renforcement des disciplines financières et budgétaires, a précisé le chef de l’organe législatif.

En plus, il a espéré que l’Audit d'État aura une voix de plus en plus prestigieuse dans la communauté de l'ASOSAI, de l'ASEANSAI, de l'Organisation internationale des Institutions Supérieures de Contrôle des Finances Publiques (INTOSAI)…

Le président de l'AN a profité de l'occasion pour souhaiter au personnel de l’Audit d'État bonne santé, bonheur et succès dans l'Année du Chat.- VNA