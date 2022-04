Le président de l’Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Huê dépose des gerbes de fleurs au Temple dédié au Président Hô Chi Minh installé dans la province de Tra Vinh . Photo: VNA

Tra Vinh (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Huê, et les autorités de la province de Tra Vinh (Sud), sont allés vendredi matin 29 avril déposer des gerbes de fleurs au Temple dédié au Président Hô Chi Minh, à l’occasion du 47e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975)..

Ce temple est implanté dans le hameau de Vinh Hôi, commune de Long Duc, ville de Tra Vinh, province du même nom.

La matinée du même jour, le chef de l’organe législatif est également venu fleurir le cimetière des soldats morts pour la Patrie de la province de Tra Vinh dans la commune de Long Duc. -VNA