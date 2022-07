Le président de l’Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue (à droite), et le ministre britannique Alok Sharma, président de la COP26. Photo: VNA



Londres (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle au Royaume-Uni, le président de l’Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue, a rencontré le 30 juin (heure locale) le ministre britannique Alok Sharma, président de la COP26.



Vuong Dinh Hue a affirmé que les engagements pris par le Vietnam lors de la COP26 étaient des engagements politiques très forts, démontrant sa détermination à répondre au changement climatique.



Ces engagements sont aussi une contribution positive et responsable du Vietnam aux efforts communs pour protéger le climat de la Terre, a-t-il déclaré, soulignant que le Vietnam continuerait d'agir rapidement et intégralement, en particulier dans les domaines de la transition énergétique et du développement d'infrastructures adaptées au changement climatique, pour concrétiser ses engagements.