New Delhi, 19 décembre (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Hue a rencontré le 18 décembre le gouverneur de l'État de Karnataka, Thawar Chand Gehlot, dans le cadre de sa visite officielle du 15 au 19 décembre en Inde.

Le président de l'Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Hue (gauche) et le gouverneur de l'État de Karnataka, Thawar Chand Gehlot. Photo : VNA

Soulignant la solide amitié traditionnelle entre les deux pays et le soutien mutuel dans la lutte contre le COVID-19, Thawar Chand Gehlot a déclaré qu'il pensait que les relations Inde-Vietnam continueraient de se développer heureusement à l'avenir.Le président de l’AN Vuong Dinh Hue s'est félicité de la forte croissance des relations entre le Vietnam et l' Inde , soulignant que le Vietnam se souviendra toujours du soutien efficace que l'Inde a apporté au Vietnam au cours de la lutte pour la libération d’hier et dans l’œuvre de construction et de défense nationales d’aujourd’hui, et surtout pendant la lutte contre le COVID-19.Le plus haut législateur vietnamien a déclaré que lors de sa deuxième visite dans l'État, il était impressionné par la croissance du Karnataka et en particulier de la ville de Bengaluru, qui est considérée comme une « Vallée de Silicon » de l'Inde.Il a déclaré que lors de sa visite en Inde cette fois, un forum d'affaires Vietnam -Inde s'est tenu à plus grande échelle jamais, attirant la participation directe de plus de 200 entreprises tandis que 500 autres y ont participé en ligne. A cette occasion, des entreprises vietnamiennes et indiennes ont signé 12 accords de coopération, dont quatre accords d'une valeur déjà approuvée de 4,8 milliards de dollars au total, qui ont manifesté l'intérêt des entreprises des deux parties pour le marché de l'autre, a-t-il déclaré.Estimant que le potentiel de coopération entre les deux pays et entre les localités des deux parties reste important, Vuong Dinh Hue a espéré que le gouverneur Thawar Chand Gehlot et les autorités de l’Etat de Karnataka travailleront à élargir le partenariat avec les localités vietnamiennes et à promouvoir la coopération en matière d'investissement entre ses entreprises et leurs homologues vietnamiens, en particulier dans les domaines de force du Karnataka et de la demande du Vietnam tels que l'innovation, la transformation numérique, les technologies de l'information et de la communication et l'industrie des semi-conducteurs.Thawar Chand Gehlot a déclaré que le Karnataka est une localité indienne de premier plan dans les domaines de la science et de la technologie, de la rénovation, de la biotechnologie, des produits pharmaceutiques, des équipements médicaux et de la fabrication automobile. Il a déclaré qu'il espérait que la visite du président de l’AN Vuong Dinh Hue aidera les deux parties à explorer de nouvelles opportunités de partenariat dans ces domaines.- VNA