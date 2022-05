Hanoi (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê a lancé mardi 24 mai à Hanoi le programme d’action du groupe des femmes députées siégeant à la 15e Assemblée nationale.

Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê pose avec le groupe des femmes députées de la 15e Assemblée nationale. Photo : VNA



Les femmes parlementaires sont appelées à s’impliquer activement dans les activités de l’organe législatif pour répondre aux attentes des électeurs, a-t-il déclaré lors de la rencontre à laquelle ont assisté l’ancienne présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân, la vice-présidente de la République Vo Thi Anh Xuân et plusieurs autres dirigeants.

La 15e Assemblée nationale, avec 151 femmes élues députées, soit plus de 30% des députés, se trouve devant des demandes de rénovation plus actives pour rendre plus substantielles les actions parlementaires et mériter sa position de l’organe représentatif le plus élevé du peuple et le détenteur suprême de la puissance publique de la République socialiste du Vietnam, a-t-il indiqué.

Cela demande à chaque député de maximiser sa capacité à contribuer à l’intelligence collective, et au groupe des femmes députées de continuer à innover dans ses méthodes de travail pour soutenir les femmes députées pour bien remplir leurs rôles, fonctions et tâches, contribuant à améliorer la qualité et l’efficacité des activités de l’Assemblée nationale, a-t-il estimé.

Le plus haut législateur a déclaré que le groupe des femmes parlementaires a pour mission de contribuer au perfectionnement du système législatif, d’impliquer l’égalité hommes-femmes dans le programme législatif, la surveillance et la prise de décisions importantes pour le pays.

Ce groupe agit pour les femmes, les enfants et toutes les personnes vulnérables dans la société. Il est indispensable d’améliorer les compétences des femmes parlementaires et de leur permettre de participer à un plus grand nombre de forums régionaux et internationaux, a-t-il souligné.

Créé pour la première fois lors de la 12e Assemblée nationale, le groupe des femmes parlementaires est devenu après trois législatures une tribune productive d’échanges et de discussions qui a apporté des contributions importantes à l’Assemblée nationale et à l’institution démocratique du pays.

Les résultats d’activité du groupe des femmes parlementaires constituent une base importante pour que le Comité permanent de l’Assemblée nationale promulgue la résolution n°405/NQ-UBTVQH15 le 19 octobre 2021 pour créer un groupe de femmes députées de la 15e Assemblée du Vietnam. – VNA