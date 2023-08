Le président de l'Assemblée nationale vietnamienne, Vuong Dinh Hue (droite) et le président du Parti japonais Komeito, Yamaguchi Natsuo. Photo : VNA

Yamaguchi Natsuo a salué les contributions positives du président de l'AN Vuong Dinh Hue aux liens bilatéraux dans ses différentes fonctions.Les deux dirigeants ont hautement apprécié les relations de coopération et d'amitié entre le Vietnam et le Japon. Ces relations bilatérales partagent de nombreux intérêts stratégiques et similitudes et constituent aussi une opportunité pour les deux parties de renforcer leur coopération.L'AN du Vietnam soutient le Japon dans la promotion des relations avec les pays de l'ASEAN, le renforcement de son rôle dans les mécanismes de coopération régionale, a affirmé Vuong Dinh Hue, tout en demandant au président du Parti Komeito de continuer à soutenir l’intensification des échanges de délégations entre les deux organes législatifs, de groupes de jeunes et de femmes parlementaires, et aussi de promouvoir le rôle du groupe d'amitié parlementaire Vietnam-Japon et de l'Alliance d'amitié parlementaire Japon-Vietnam.Les deux parties ont exprimé leur intérêt à la coopération dans la formation des ressources humaines, notamment le renforcement des capacités d'application du droit de la mer afin d'assurer la sécurité et la sûreté de la navigation maritime, de lutter contre les catastrophes naturelles, de protéger le droit de liberté de la navigation maritime.Pour sa part, Yamaguchi Natsuo a apprécié les efforts du Vietnam pour maintenir la paix et appliquer de manière transparente le droit de la mer basé sur le droit international. Vuong Dinh Hue a espéré que le Japon continuerait à soutenir les points de vues et les positions du Vietnam et de l'ASEAN dans le maintien de la paix et de la stabilité et le règlement des différends en Mer Orientale par des moyens pacifiques, conformément au droit international, y compris la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (UNCLOS).À la nouvelle du décès du vice-Premier ministre Le Van Thanh, le président du Parti japonais Komeito, Yamaguchi Natsuo, a adressé ses condoléances à sa famille, au Parti et à l'État du Vietnam. -VNA