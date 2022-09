Hanoi (VNA) – Le Comité permanent de l'Assemblée nationale tient ce mardi matin, 27 septembre, à Hanoï une conférence destinée à mettre en œuvre le programme de la supervision parlementaire en 2023 sous les auspices du président de l’Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Huê et du vice-président de l’AN Trân Quang Phuong.

Panorama de la conférence. Photo : VNA

Organisée en ligne et en présentiel, cette manifestation réunit 49 délégations de députés du pays et est l'initiative du président de l'AN Vuong Dinh Hue en vue de continuer de rénover et d'améliorer la qualité et l'efficacité des activités de l'AN et de son Comité permanent.

Les participants doivent évaluer les résultats du programme de surveillance des activités du gouvernement en 2022 et trouver des solutions pour rendre plus efficace ce travail l’année prochaine.

L’accent sera mis sur quatre sujets majeurs : la lutte anti-Covid-19 et la santé préventive, les grands programmes nationaux pour la période 2021-2025 (nouvelle ruralité, réduction de la pauvreté, développement socioéconomique des régions défavorisées), la reforme éducative et le développent énergétique.

La conférence se concentrera sur des solutions pour améliorer l'efficacité de la coordination des activités de supervision, notamment pour les activités de supervision thématique, la mise en place d'activités de questions-réponses en 2023, renforcer la supervision pour prévenir et lutter contre la corruption et les affaires négatives, la direction et la responsabilité de la supervision et de l'orientation du Comité permanent de l'Assemblée nationale pour le fonctionnement du Conseil populaire. - VNA