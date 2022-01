Nghê An (VNA) – Le membre du Bureau politique et président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê a rendu visite dimanche 30 janvier et offert des cadeaux aux ménages pauvres et quasi pauvres et bénéficiaires de politiques sociales dans les districts de Nghi Lôc et Hung Nguyên, province de Nghê An (Centre) à l’occasion du Nouvel An lunaire du Tigre 2022.

Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê offre le 30 janvier des cadeaux aux ménages pauvres et quasi pauvres et bénéficiaires de politiques sociales à Nghê An. Photo : VNA

Dans deux districts de Nghi Lôc et Hung Nguyên, il a offert 400 cadeaux aux ménages pauvres, quasi pauvres et aux familles bénéficiaires de politiques sociales. Il a remis symboliquement les plaques de 10 maisons du cœur aux ménages en dificulté particulière et fait don de 200 millions de dôngs à chaque district pour venir en aide aux personnes pauvres.

Au nom des dirigeants du Parti et de l’État, le président de l’Assemblée nationale a adressé ses salutations chaleureuses, ses sentiments intimes et ses meilleurs vœux pour le Nouvel An au Comité du Parti, à l’administration, aux soldats et aux habitants de Nghê An.

Il a en même temps recommandé à la province de prêter attention à toutes les familles bénéficiaires de politiques sociales, aux ménages pauvres et quasi pauvres, de ne laisser personne de côté ni jouir du Têt.

A l’approche du Têt, le président de l’Assemblée nationale a remis déjà 1.000 cadeaux d’une valeur totale de 500 millions de dôngs aux familles bénéficiaires de politiques sociales, aux ménages pauvres dans la province de Nghê An.

En outre, il a délégué ses pouvoirs aux autorités de Nghê An pour remettre ses cadeaux aux habitants locaux, y compris les patients pauvres qui reçoivent un traitement de longue durée dans les hôpitaux de Quê Phong, Quy Chau, Con Cuông, Anh Son, Nam Dan, Nghi Lôc pour qu’ils puissent célébrer ensemble le Têt. – VNA