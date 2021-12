Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê (à droite) et son homologue lao Xaysomphone Phomvihane à Hanoi, le 6 décembre. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le président de l'Assemblée nationale (AN) lao Xaysomphone Phomvihane, son épouse et une délégation de haut rang de l'AN lao l’accompagnant, ont quitté Hanoï, terminant avec succès leur visite officielle au Vietnam du 6 au 8 décembre 2021, à l'invitation du président de l'AN du Vietnam, Vuong Dinh Hue.

Dans le cadre de sa visite, le président de l'AN du Laos a eu un entretien avec son homologue vietnamien Vuong Dinh Hue. Ils ont coprésidé un séminaire portant sur les travaux législatifs.

Xaysomphone Phomvihane a eu des rencontres avec le secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, le président Nguyen Xuan Phuc, le Premier ministre Pham Minh Chinh, le vice-Premier ministre Le Van Thang, entre autres.

Xaysomphone Phomvihane est allé travailler le 7 décembre avec les responsables du groupe Que Lam, dans le district de Binh Xuyen, province de Vinh Phuc au Nord.

Lors des rencontres et contacts, les deux parties ont estimé que les relations politico-diplomatiques se sont resserrées dans tous les canaux. La coopération bilatérale dans les domaines de la défense, de la sécurité, du commerce, de l’investissement, de l’énergie, des transports, de l’éducation et de la formation, la prévention et la lutte contre le COVID-19 ; la coopération décentralisée ; les échanges populaires continuent d’être promues.

En ce qui concerne les relations entre les deux organes législatifs, les deux parties ont effectivement mis en œuvre un accord signé en 2017 avec de nombreuses activités de coopération diverses et ont convenu de continuer à organiser des conférences et séminaires pour échanger leurs expériences en matière législative.

Les deux parties ont aussi convenu de continuer à promouvoir un mécanisme de coopération tripartite plus substantiel entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge sur le Triangle de développement.

Elles ont également convenu d’organiser des activités célébrant l’Année de la solidarité et de l’amitié Vietnam – Laos, Laos – Vietnam en 2022, à l’occasion du 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et du 45e anniversaire de la signature du Traité d’amitié et de coopération Vietnam – Laos. -VNA