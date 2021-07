Vuong Dinh Hue (debout), membre du Bureau politique, président de l’Assemblée national, lors de la séance de travail. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le 1er juillet dans la ville de Gia Nghia, Vuong Dinh Hue, membre du Bureau politique, président de l’Assemblée nationale (AN), a travaillé avec la permanence du Comité du Parti de la province de Dak Nong (Hauts Plateaux du Centre).



Selon un rapport présenté par Dieu Kre, membre du Comité central du Parti, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti, au cours du premier semestre, Dak Nong a connu une croissance estimée à 6,03%. A ce jour, 29 des 60 communes de la province ont répondu aux normes de la Nouvelle Ruralité.



Appréciant les efforts de Dak Nong, le président de l’Assemblée nationale a indiqué que la province avait de nombreux potentiels et avantages en matière écologique, de tourisme et d’agriculture et qu’elle devait être plus consciente de son potentiel, de ses avantages, mais aussi de ses difficultés.



Vuong Dinh Hue a suggéré à la localité de promouvoir la restructuration de l’agriculture, en développant des produits basés sur l'application de technologies modernes. Il a en outre insisté sur la nécessité de renforcer les capacités des cadres et fonctionnaires locaux, d’investir dans les infrastructures de transports, de recenser des projets urgents, notamment ceux liés à la résistance au changement climatique, à la réduction de la pauvreté et à l’irrigation..., pour solliciter un soutien du gouvernement.



A cette occasion, le président de l’Assemblée nationale à remis 1 milliard de dôngs à Dak Nong pour soutenir la localité dans la prévention et le contrôle du COVID-19.



Le même jour, Vuong Dinh Hue a rendu visite à des membres de la Police provinciale de Dak Nong, avant de terminer sa tournée dans les Hauts Plateaux du Centre. -VNA