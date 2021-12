New Delhi, 15 décembre (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Hue, est arrivé le 15 décembre à l'aéroport militaire de Palam, dans la capitale New Delhi, pour entamer une visite officielle en Inde, à l’invitation du président de la Chambre du peuple indien (chambre basse) Om Birla et du président du Conseil des États indien (chambre haute) Venkaiah Naidu.

Le président de l’AN du Vietnam entame une visite officielle en Inde. Photo : VNA

Cette visite devra approfondir davantage le partenariat stratégique intégral, établi en en 2016 entre le Vietnam et l’Inde qui travaillent actuellement à la mise en œuvre d’un programme d’action matérialisant leur partenariat pour la période 2021-2023.

Les relations bilatérales se nourrissent d’échanges réguliers de délégations à tous les niveaux, notamment les visites au Vietnam du Premier ministre Narendra Modi en septembre 2016, du président Ram Nath Kovind en novembre 2018 et du vice-président Venkaiah Naidu en mai 2019.

Au cours des dernières années, les relations parlementaires bilatérales se sont également consolidées, contribuant de manière significative au renforcement de l’amitié traditionnelle et du partenariat stratégique intégral.

L’Inde est l’un des 10 plus grands partenaires du Vietnam, avec 9,67 milliards d’échanges commerciaux en 2020 et près de 11 milliards de dollars jusqu’en octobre 2021.

En octobre, l’Inde se classait 26e sur 140 pays et territoires investissant au Vietnam avec 310 projets totalisant environ 910 millions de dollars, principalement dans l’énergie, l’exploitation minière, la transformation des produits agricoles, la production de sucre, thé et café, l’agrochimie, les technogie de l’infomation et la fabrication de pièces détachées automobiles.

Le Vietnam a également investi dans neuf projets en Inde avec un capital total de près de 6,03 millions de dollars.

La visite officielle en Inde du président de l’Assemblée nationale devra donner un élan à la coopération entre les deux pays dans tous les domaines. -VNA