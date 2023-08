Le secrétaire général de l'AN du Vietnam, également président du bureau de l'AN, Bui Van Cuong, a rencontré le 6 août les secrétaires généraux des Chambres des représentants de Thaïlande et d’Indonésie, et la secrétaire générale de l’organe législatif du Laos.

Poursuivant sa visite officielle en Indonésie, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam (AN) Vuong Dinh Huê a rencontré dimanche après-midi 6 août le gouverneur du territoire spécial de la capitale Jakarta, Heru Budi Hartono.

Les membres de l’Unité de génie militaire no 2 partiront le 8 août rejoindre la Force intérimaire de sécurité des Nations Unies pour Abiyé (FISNUA). Près de 300 tonnes d'équipements et de biens de l’équipe seront expédiées principalement par voie maritime vers Abiyé pour la mission du Vietnam aux opérations onusiennes de maintien de la paix.

La rencontre annuelle traditionnelle avec d'anciens experts militaires de l'ex-Union soviétique (URSS) et de la Russie alors en mission au Vietnam, a été organisée le 5 août à Moscou par l'ambassade du Vietnam en Russie, l'Association des Vietnamiens en Russie et le Fonds pour la promotion de la coopération russo-vietnamienne "Traditions et amitié".