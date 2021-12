Le président de l'Assemblée nationale du Laos Saysomphone Phomvihane. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale (AN) du Laos Saysomphone Phomvihane, à la tête d’une haute délégation du Laos, sont arrivés à Hanoï le 6 décembre, entamant une visite officielle au Vietnam du 6 au 8 décembre sur invitation du président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue.

Il s'agit du premier voyage de travail à l'étranger du dirigeant lao en tant que président de l'Assemblée nationale du Laos et de la première visite directe d'un dirigeant de l’organe législatif étranger au Vietnam depuis la 15e Assemblée nationale.



En juillet 1962, le Vietnam et le Laos ont convenu d'établir leurs relations diplomatiques. En février 2019, à l'occasion de la visite au Laos du secrétaire général du Parti et président vietnamien Nguyen Phu Trong, les deux parties ont convenu de passer des "relations traditionnelles" aux " relations traditionnelles grandioses".



La visite officielle du président de l'Assemblée nationale du Laos Saysomphone Phomvihane au Vietnam montre la haute considération et la confiance politique spéciale du Parti, de l'État et de l'Assemblée nationale du Laos ainsi que l'affection personnelle de Saysomphone Phomvihane envers le Vietnam et les relations entre les deux pays. -VNA